Udinese, Cristo Gonzalez verso un nuovo ritorno in Spagna: andrà in prestito al Malaga

Cristo Gonzalez verso il ritorno in Spagna. Come riporta Sky Sport, il giovane attaccante sarebbe molto vicino al trasferimento al Malaga con la formula del prestito. Il classe '97 era arrivato in Italia nell'estate 2019, salvo poi tornare in patria per una stagione all'Huesca sempre a titolo temporaneo.