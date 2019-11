Udinese, Cristo non s'è fermato. Becao e Sema promossi, Walace chi?

© foto di Federico De Luca

Cristo non s'è fermato a Udine. Nella campagna acquisti dei friulani, una nota a parte la merita chi non c'è: l'attaccante spagnolo che è arrivato, ha visto e se n'è andato in prestito all'Huesca. In estate, la famiglia Pozzo e Marino hanno seguito criteri abbastanza chiari e anche noti: investire, cercare talenti, rinforzare una squadra che l'anno scorso aveva deluso. Nonostante l'esonero di Tudor, il dodicesimo posto attuale testimonia che di cose fatte bene ve ne sono state. Come sono andati i nuovi acquisti?

Rodrigo Becao promosso. Il difensore brasiliano, arrivato per 1,6 milioni di euro dall'EC Bahia, è il classico giocatore "da Udinese". Acquistato a poco, può essere rivenduto a multipli della cifra investita. Anche perché è riuscito a conquistare un posto da titolare: 11 partite giocate, quasi tutte dal primo minuto. E poi si è presentato bene: pronti via, il gol dell'1-0 al Milan a San Siro.

Walace chi? Da un brasiliano all'altro, il centrocampista prelevato dall'Hannover 96 ha vissuto alti e bassi. Più i secondi che i primi. Dopo l'iniziale fiducia accordatagli da Tudor, ha progressivamente perso posto in squadra. Le qualità ci sarebbero pure, ma fin qui si sono viste poco.

I due del Palermo. Così così. Nestorovski e Jajalo sono arrivati come due grandi occasioni, dopo il fallimento dei rosanero. Meglio il centrocampista, da ultimo migliore in campo nello 0-0 contro la SPAL. L'attaccante macedone, viceversa, è ancora a secco di gol in questa stagione, nonostante sia partito come titolare in cinque occasioni su dodici.

A proposito di giocatori "da Udinese". C'è Ken Sema. Che per dirla tutta è di proprietà del Watford (come Okaka, che però c'era già l'anno scorso), e quindi comunque dei Pozzo. Buona fisicità, discreta tecnica, tanta corsa: sulla sinistra ha sempre giocato e ha anche una media voto abbastanza alta. Contro il Genoa si è persino sbloccato sotto rete.