Udinese-Crotone, le formazioni ufficiali: sorpresa Nestorovski. Messias arretrato

vedi letture

Il Crotone ha mosso la classifica grazie alla prima vittoria in questo campionato, ottenuta sullo Spezia. L’Udinese vince da tre gare consecutive e si gode l’attuale decimo posto in graduatoria. Allo Stadio Friuli, è la sfida tra bianconeri e rossoblù a inaugurare il programma della dodicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18,30.

Luca Gotti sceglie Nestorovski per fare coppia con Lasagna in attacco. A centrocampo torna Arslan, così come Molina. In difesa si rivede Becao, al posto di Nuytinck.

Giovanni Stroppa cambia diversi elementi rispetto al successo contro lo Spezia. In attacco torna Riviere, in coppia con Simy: arretra a centrocampo Messias, affiancato da Petriccione e Molina. In difesa spazio a Golemic e Cuomo.

Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Crotone.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, de Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Luca Gotti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy.