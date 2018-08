Udinese, D'Alessandro: "Anno particolare, ora ho tante motivazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco D'Alessandro, attaccante dell'Udinese, parla così in conferenza stampa della scelta di vestire il bianconero: "Sono molto contento di essere qui, ho tanto entusiasmo. Ringrazio il direttore Pradè e la società per la fiducia. Non vedo l'ora di scendere in campo e iniziare questa nuova avventura con l'Udinese. Ho avuto un anno particolare sia per colpa mia che per sfortuna, essere qui è motivo di orgoglio e stimolo, è una piazza molto importante, sia a livello calcistico che organizzativo. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e dare il mio contributo. Ho davvero tante motivazioni, le chiacchiere stanno a zero. Sono pronto, mi sono sempre allenato, nell'ultimo periodo di mercato insieme all'Atalanta abbiamo deciso di non rischiare e sono rimasto fuori. Qua con il mister abbiamo deciso lo stesso visto che avevo fatto solo un allenamento. Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il mio contributo, sia dall'inizio che a gara in corso".