Udinese, D'Alessandro: "Contento di aver giocato da titolare"

Fonte: udineseblog.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco D'Alessandro alla sua prima da titolare esprime a Telefriuli la soddisfazione per la fiducia che il mister gli ha concesso: "Sono molto contento di aver giocato titolare, soprattutto in casa davanti al nostro pubblico. Era una cosa a cui tenevo particolarmente e ne sono molto contento. Purtroppo la partita andata male, quindi c'è l'amarezza, la rabbia per come è andata a finire. Però sicuramente ci sono degli aspetti positivi dai quali dovremo ripartire".

La fiducia del mister, per te, è uno di questi: "Il mister sta dimostrando con i fatti ciiò di cui parla. Credo che nell'arco della stagione ci sia bisogno di tutti, soprattutto quando c'è da lottare per la salvezza. Il mister l'aveva preparata in un certo modo, pensava potessi essere utile attaccando gli spazi perchè l'Atalanta magari concedeva qualcosa, essendo molto aggressiva. Io devo solo cercare di farmi trovare pronto, sfruttare le mie occasioni. Mi alleno per questo e gioco per cercare di guadagnare più minuti possibili".

Nicola ha preferito te a Pussetto, cosa ti ha chiesto? "Non ha preferito me a Pussetto, ha cercato di modificare un po' l'assetto perchè voleva contenere l'Atalanta e cercare di ripartire, mi ha chiesto d sfruttare le mie caratteristiche, attaccare la loro profondità, difendere, fare le due fasi. Ho cercato di farlo nel migliore dei modi possibili. Ho caratteristiche diverse rispetto a Nacho che può risultare utile in altre partite".

Primo tempo avete retto, nella ripresa più Atalanta. Anche grazie agli episodi? "Sicuramente. La partita va analizzata al di là del risultato, bisogna guardare tutto quello che si è fatto. Io credo che loro nel primo tempo non avevano creato niente, erano passati in vantaggio con una palla inattiva, po inon ricordo grandi occasioni. La partita era equilibrata. Poi loro sono un'ottima squadra, giocano benissimo. Tolta la Juventus, hanno messo in difficoltà qualsiasi squadra hanno incontrato. Ci vuole rispetto per una squadra così, credo l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Poi prendi gol evitabile, poi il palo all'80' e dopo due o tre minuti commettiamo una ingenuità e ci chiudono la partita. C'è il rammarico perchè potevamo uscire con un altro risultato oggi".

Con che spirito affrontate l'Inter sabato? "Lo spirito nostro deve essere sempre quello di fare punti, essere agguerriti il più possibile. Questo è un campionato duro, ci sarà da soffrire fino all'ultima giornata. Non esistono partite facili. Andiamo a San Siro cercando di ottenere il massimo, di fare del nostro meglio rispettando l'avversario decisamente più forte di noi. Avremo meno pressioni perchè loro sono la squadra favorita alla vittoria e noi cercheremo di fare il massimo per strappare punti".