Udinese, D'Alessandro: "Gara con l'Inter servirà da lezione"

© foto di Federico De Luca

Marco D'Alessandro, centrocampista offensivo dell'Udinese, commenta ai microfoni di Udinews, il ko subito a San Siro con l'Inter: "Per me non è un problema giocare a destra o sinistra, l'ho fatto per tutta la mia carriera. Per assurdo in determinate cose mi trovo meglio a sinistra. In un centrocampo o difesa a 5 mi trovo meglio a sinistra, magari attacco un po' meno poi ovviamente dipende dalle situazioni. Dovevo stare attento perché dalla mia parte avevo Politano, quindi il mio compito era cercare di stare attento e di ripartire o di essere di aiuto anche in fase offensiva, ho provato a fare il massimo ma la partita non è andata benissimo. Noi siamo un gruppo giovane e che deve fare molta esperienza e una gara come questa ti serve da lezione, perché siamo venuti qui contro un avversario fortissimo, giocatori fortissimi, abbiamo tenuto botta e speso molta energia e abbiamo tenuto benissimo. Nel secondo loro hanno calato d'intensità perché avevano spinto tanto e noi siamo usciti, abbiamo avuto diverse occasioni, un paio molto importanti e non è facile crearle quando vieni qui. Noi le abbiamo create e non siamo stati bravi a sfruttarle. Ma se analizzi la gara per come è andata, ci sono molti aspetti positivi. Non sono arrivati punti, ma dovremo ripartire dalla solidità e dalla voglia che c'è stata. La prossima in casa sarà importante e sicuramente da dare tutto e cercare di fare punti davanti al nostro pubblico". Lo riporta Udineseblog.it.