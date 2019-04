© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco D’Alessandro, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinews TV commentando la gara persa contro la Roma: “Non era facile, avevo il timore dopo due mesi fuori. Ho caratteristiche particolari, avrei potuto sentire la stanchezza nelle distanze lunghe, ma la squadra e il mister mi hanno messo a mio agio in quella posizione e con quei compiti. Ho finito con i crampi, ma sono abbastanza contento. Il risultato a volte non rispecchia l’andamento della gara, oggi meritavamo di far punti, nel primo tempo abbiamo fatto noi la gara, facendo anche un bel calcio. Questo aumenta il rammarico ma deve anche darci consapevolezza: possiamo tornare qui e dire la nostra”.