Udinese, D'Alessandro: "Sarà dura, non stiamo vivendo un bel momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Marco D'Alessandro, esterno dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l'Inter. "L'Inter è una squadra forte, cercheranno di fare la partita e di vincere. Dobbiamo sfruttare le nostre armi per dire la nostra. Loro sono in un momento particolare, noi non stiamo vivendo un bellissimo momento e sarà dura. Non sarà facile ma il nostro obiettivo è stare concentrati per tutta la sfida".