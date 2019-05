Udinese, D'Alessandro verso il riscatto. E Hallfredsson può rinnovare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Marco D'Alessandro si tinge sempre più di bianconero. L'esterno romano arrivato all'Udinese in prestito dall'Atalanta - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarà quasi certamente riscattato. Intanto ha già superato le 20 presenze - si legge -, e nell'accordo si parlava anche di questo (oltre a convincere sempre più). Rinnovo possibile anche per Emil Hallfredsson, tornato alla base dal prestito: il centrocampista è in scadenza a giugno.