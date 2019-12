Udinese, da Dimarco a Dragomir: un mercato di gennaio in cerca di affari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'inizio di campionato dell'Udinese è stato tutto sommato nelle aspettative, soprattutto se si analizza l'andamento della squadra quando è cambiata la guida tecnica, e al posto del precedente allenatore Tudor è subentrato il vice Gotti, capace di sorprendere tutti con risultati e vittorie, tanto da indurre la società friulana a mantenerlo al suo posto, nonostante lo stesso abbia sottolineato più volte come si senta un traghettatore, e che non intenda fare il mestiere del primo. Vada come vada la questione allenatore, la società bianco-nera ha fatto capire, tramite la voce del ds Marino, come intenda mettere a punto almeno un paio di interventi.

La falla più evidente, a sentire il dirigente campano, sta nella mancanza di alternative sulle fasce, elemento essenziale per chi gioca con un 3-5-2. Uno dei nomi messi nel mirino è quello di Federico Dimarco, attualmente alla casa-madre Inter dopo un lungo girovagare di prestiti, ma di fatto praticamente mai utilizzato. I contatti con i nerazzurri, vista anche la questione De Paul sul piatto, proseguono ma la sensazione è che l'Udinese non voglia arrivare a strapagare nessuno, tornando a fare quel mercato che in Friuli era la regola fino a poco tempo fa: caccia all'occasione.

Una di queste potrebbe anche essere Vlad Dragomir, mezzala dalla grande cifra tecnica del Perugia, in Serie B, e giocatore capace di disimpegnarsi anche da trequartista. I friulani però in questo caso non sono da soli, e l'impressione è che per assicurarsi il giovane rumeno non bastino un paio di milioni, tre al massimo, e le attenzioni della società bianco-nera potrebbero perciò rapidamente posarsi altrove.