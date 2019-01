© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK l'Udinese ha presentato una richiesta di prestito al Reading per il centrocampista in uscita dal club Liam Kelly. Il giocatore irlandese ha chiesto di essere ceduto, con i bianconeri che vorrebbero approfittarne per portarlo alla corte di Davide Nicola in questi ultimi giorni di calciomercato.