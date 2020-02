Fonte: tuttoudinese.it

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard, nell'ultima di Premier contro il Leicester, ha lasciato in panchina per scelta tecnico il portiere spagnolo Kepa in favore di Caballero. Una premessa d'obbligo per spiegare come, secondo il Daily Express, i Blues continuino a seguire da vicino il numero 1 dell'Udinese Juan Musso.

I friulani danno una valutazione del cartellino del giocatore di 30 milioni di euro, cifra che rientra pienamente nei parametri londinesi (lo stesso Kepa è arrivato per circa 80 milioni di euro).