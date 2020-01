© foto di Federico De Luca

Nicholas Opoku domani lascerà l'Udinese e firmerà con l'Amiens in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Ci sono voluti alcuni giorni per chiudere l'accordo perché c'era divergenza sui mesi di prestito: i francesi avrebbero voluto il giocatore per 18 mesi ma alla fine l'accordo è stato chiuso a 6 mesi. A riportarlo è L'Equipe.