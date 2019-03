© foto di bolognafc.it

Il difensore dell’Udinese Sebastien De Maio ha commentato così sui social il brutto ko patito contro la Juventus: "Amareggiato per questa sconfitta anche davanti ad una squadra forte come la @juventus potevamo fare qualcosa in più. Adesso testa al lavoro perché la prossima partita sarà altrettanto difficile".