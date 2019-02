© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero in vista della sfida al Bologna sua ex squadra: "Dopo tanti anni di calcio posso dare serietà e insegnare il rispetto per quello che si fa dentro e fuori dal campo. Questo è un bel gruppo: è vero, siamo in tanti stranieri, ma abbiamo in comune il linguaggio del calcio. Quella contro il Bologna per me è una sfida particolare: un mese fa ero a Bologna, ora mi ritrovo contro i miei ex compagni. Io sono tranquillo. Loro sono sotto di noi in classifica, hanno bisogno della vittoria, ma noi vogliamo fare bene per fare nostri importanti punti salvezza. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, per riuscire a conquistare la salvezza dobbiamo stare tutti uniti".