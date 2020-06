Udinese, De Maio: "Da qui non muovo. Gotti parla poco e quel che dice ti entra in testa"

Il difensore dell'Udinese Sebastian De Maio ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club della sua esperienza in bianconero: "Mi sono trovato subito a mio agio. Esco spesso con Fofana, Mandragora, Lasagna e Nestorovski. Come tutti quelli che arrivano qui. Le strutture sono di alto livello. Non devi pensare a niente. L'ambiente è ottimo, la città mi piace e la mia famiglia quando viene si trova bene. A Brescia per la pandemia? Si, per un po'. Ma ho avuto la fortuna di potermi allenare al Touring di Coccaglio perché è di un amico che mi ha concesso questa grande opportunità. Si riparte? Sarà un altro campionato. L'obiettivo è la salvezza. Nove volte la porte di Musso è stata inviolata? Il segreto è uno solo: tenere gli avversari il più possibile lontani dall'area. Comunque abbiamo un buon nucleo. Nuytinck ha esperienza, Becao si è integrato, Troost-Ekong conosce sempre meglio la A. Gotti? E' uno che conosce bene il calcio. Ha idee precise, guida il gruppo, parla poco e quel che dice ti entra in testa. Se voglio muovermi da Udine? Assolutamente no. Sto benissimo. Mi hanno fatto sentire importante. Spero solo che la società sia contenta di me".