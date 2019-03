© foto di www.imagephotoagency.it

"L’unico vero fallimento sta, in realtà, nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi... testa alla prossima partita ci sarà da combattere tutti insieme per ottenere la vittoria in casa nostra". Questo il post di Sebastien De Maio sul proprio profilo Instagram, con il difensore che suona la carica in vista delle prossime sfide alla ripresa del campionato.