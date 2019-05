Udinese, De Maio: "Frosinone senza pressioni. Non sarà facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Udinese, Sebastien De Maio, ha parlato ai microfoni di Udinese TV in vista della sfida contro il Frosinone: "Il pareggio contro l'Inter ci ha lasciato la consapevolezza di poter far bene. Anche contro l'Atalanta abbiamo fatto ottime cose ma non abbiamo raccolto niente".

Quali sono le difficoltà della sfida contro il Frosinone?

"Loro non hanno pressioni visto che non hanno niente da perdere dopo la retrocessione. Per noi sarà molto più difficile. Sono stato lì e mi ricordo la tifoseria molto calda. Per noi non sarà facile".

L'Empoli a -2 mette più pressione. Penserete anche alla loro partita?

"No, noi dobbiamo pensare solo a noi e a fare punti importanti per raggiungere la salvezza. Poi penseremo agli altri".

Come valuta la sua stagione all'Udinese?

"Con il lavoro si raccoglie tutto, ho sempre sentito la fiducia qui a Udine. Questo è molto importante per un giocatore, in questo modo riesce a dare qualcosa in più".