Udinese, De Maio: "In difesa siamo tanti: servirà l'aiuto di tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha parlato al sito ufficiale del club bianconero dopo i primi giorni di ritiro: "Ripartiamo con grande entusiasmo dopo una stagione difficile. Vogliamo partire bene, i carichi di lavoro per il momento non sono pesantissimi, ma dalla prossima settimana saranno più elevati".

Da dove si riparte?

"Abbiamo finito benissimo il campionato, spero di iniziare bene".

Tanti difensori in rosa.

"Non conosco Becao ma ho visto un po' di video e credo abbia le qualità per fare bene. Siamo in sei, ci sarà bisogno di tutti".

Quale modulo state provando?

"Tudor vuole cambiare qualcosa, ancora è presto però, mancano 7-8 giocatori. In Austria cominceremo a fare sul serio".

Cosa pensa delle amichevoli in programma?

"Saranno molto importanti e ci daranno le risposte che vogliamo. Dovremo iniziare poi bene, per soffrire il meno possibile".