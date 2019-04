Udinese, De Maio: "Mancano punti in trasferta, qua per fare risultato"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore dell'Udinese Sebastien De Maio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Noi scendiamo in campo per far risultato. E' vero che l'Empoli che non ha vinto ma se non facciamo qualcosa di positivo siamo sempre lì. Oggi siamo venuti qua per provare a strappare qualcosa".

Come mai pochi punti in trasferta?

"Non ti saprei dire il perché. I punti in trasferta sono importanti ed è quello che paghiamo quest'anno".