© foto di Federico De Luca

Sebastien De Maio, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo Udinese-Bologna 2-1: "Grandissima vittoria, importante per noi. In settimana ho visto la squadra molto tranquilla e determinata. È vero che per me non era una partita qualunque, ma come detto in settimana era una partita da prendere con la giusta motivazione. Era uno scontro diretto molto importante: abbiamo allungato di sette punti con una partita in meno, giustamente dopo la partita c'era felicità, era giusto averla".