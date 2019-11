© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premiato al Galà del Calcio del Triveneto il centrocampista offensivo dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato della vittoria contro il Genoa: “Non credo si tratti di un nuovo inizio, ma ci siamo sbloccati. Anche prima di Marassi avevamo fatto partite molto importanti e speriamo di continuare su questa strada. - continua De Paul come riporta Trivenetogoal.it - Il premio? Devo dividerlo con tutti i compagni di squadra che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto. Da solo non posso far nulla”.