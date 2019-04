Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della gara di San Siro tra Milan e Udinese, i microfoni di Sportitalia hanno raggiunto in esclusiva il trequartista della squadra friulana e della Nazionale Argentina Rodrigo De Paul. Queste le dichiarazioni rilasciate, anche in chiave mercato: “Non penso a queste cose, le sirene di mercato non mi distraggono. Non sono io a doverci pensare perché se ne occupano i dirigenti ed il mio procuratore. Il mio unico obiettivo è focalizzato sulla partita di San Siro, e magari portare a casa il risultato, non penso a chi mi accosta all’Inter o al Napoli”.

De Paul ha parlato anche delle sue ambizioni con la maglia della Nazionale Argentina e della sua posizione in campo: “Il mio obiettivo è quello di meritarmi la convocazione con la Seleccion in vista della Coppa America. Non ho nessun problema di ruolo, sono i miei allenatori a decidere dove schierarmi e io sono disponibile a fare qualsiasi cosa serva alla mia squadra”.