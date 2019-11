Ai microfoni di Udinese TV, Rodrigo De Paul ha commentato l'importante successo esterno sul campo del Genoa: "È vero che contro il Genoa ha già segnato un paio di reti ma sono contento per la prestazione di squadra che abbiamo fatto. Sapevamo che il gol potevamo prenderlo perché questo è uno stadio molto caldo e si può andare facilmente in difficoltà, poi invece abbiamo dimostrato di essere squadra. Io dico sempre che sono molto contento quando gli attaccanti segnano e quando io posso aiutarli a farlo ma sono contento anche quando riesco a segnare io direttamente, anche se alla fine l'importante è vincere. Abbiamo buttato fuori tutto quello che avevamo dentro, siamo stati una settimana in ritiro e abbiamo avuto tempo di riflettere. Oggi abbiamo vinto e stasera festeggiamo, da domani però pensiamo alla prossima partita".