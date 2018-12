Udinese, De Paul: "Abbiamo fame e voglia di fare la differenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni del canale ufficiale dell'Udinese dopo la sconfitta di misura contro l'Inter.

"Sono convinto che dobbiamo pensare a tutto ciò che di positivo abbiamo fatto, prima di arrivare qua potevamo anche perdere a San Siro contro una squadra di Champions, poi vai a casa un po' così, perché abbiamo perso con un calcio di rigore nel miglior momento nostro. Andiamo a casa con voglia e fame, positivi perché arrivano 3 partite in cui dobbiamo fare la differenza. I punti arriveranno se giochiamo come contro i nerazzuri. Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così, dobbiamo aggiustare qualcosa, dobbiamo stare tranquilli e sicuramente possiamo fare una stagione tranquilla e fare punti. Icardi? Con Mauro non ci siamo salutati con il sorriso perché io gioco per vincere, poi abbiamo parlato a fine partita, sappiamo che un grande attaccante, sono contento perché è argentino e sapevamo che poteva fare male. Credo che abbiamo fatto bene noi dietro"