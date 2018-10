Udinese, de Paul: "C'era l'offerta Fiorentina, ma Velazquez crede in me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista dell'Udinese Rodrigo De Paul svela di essere stato molto vicino alla Fiorentina in estate: "Velazquez mi ha parlato il primo giorno e mi ha detto subito che credeva in me. Io avevo l’offerta della Fiorentina in ballo. Avevo l’offerta di una bella squadra, di una grande città. Io so come è il calcio. Poi ho parlato col tecnico e, soprattutto, col direttore Daniele Pradè. Abbiamo deciso e sono ripartito. E’ finito tutto in un attimo".