© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 3-1 conquistato in casa del Genoa, il centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Prima di andare a Bergamo stavamo bene, se vincevamo eravamo in zona Europa League, poi i gol subiti ti fanno fare delle domande ma sappiamo chi siamo. Sono contento per il gol e per la prestazione della squadra che in un momento non buono ha mostrato carattere. Tudor? Dispiace, però oggi dovevamo fare una prestazione del genere non solo per noi ma anche per Gotti che ci ha messo la faccia e per la società che era molto dispiaciuta".