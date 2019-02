Udinese, De Paul e una salvezza che passa dai suoi piedi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul è l'uomo in più dell'Udinese, su questo ci sono pochissimi dubbi. Il problema, per mister Nicola, è che quando deve mettere le sue qualità di centrocampista sopra a quelle del fantasista, anche i bianconeri perdono almeno il 50% della propria pericolosità offensiva. Anche contro la Fiorentina, dove l'argentino è dovuto uscire per permettere alla squadra di difendersi con maggiore ordine, una volta spenta la sua vena offensiva, i friulani hanno perso quella percentuale di imprevedibilità che nei primi 20 minuti avevano messo un po' in ansia i difensori di Pioli.

E' comunque una fortuna per Nicola e i tifosi udinesi che alla fine De Paul sia rimasto alla Dacia Arena anche in questa seconda parte di stagione. Un piccolo passaggio a vuoto, solo a metà perché in fase difensiva è stato comunque molto prezioso, non deve ingannare perché la salvezza dell'Udinese passerà molto dai suoi colpi. Il numero 10 bianconero dovrà vivere questi mesi in modo sereno, dando continuità al proprio rendimento per attrarre ogni giorno di più l'interesse delle big italiane ed europee. Tutti sanno che il suo destino è lontano da Udine, ma allo stesso tempo tutti sanno che senza affidarsi a lui, salvarsi sarebbe molto più complicato.