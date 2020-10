Udinese, De Paul esalta Messi: "Per lui saresti pronto ad andare in guerra"

Lunga intervista al sito ufficiale della FIFA per Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese e della Nazionale argentina. Il dieci dei friulani ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera arrivando poi a parlare del suo rapporto con Leo Messi, capitano della selezione albiceleste: "E' chiaro che lo osservi, ma quando inizi a condividere la tua vita, le tue cose, con lui, ti trovi davanti una persona molto trasparente e ti viene voglia di parlare dei suoi figli o di quando mi ha fatto fuori con un colpo di tacco in Valencia-Barcellona anziché dimostrargli l'ammirazione che ho nei suoi confronti. Per un capitano come lui andresti in guerra".