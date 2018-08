Udinese, De Paul: "Felice per il gol. Pari prezioso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 2-2 con il Parma, Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese, ha così commentato il primo risultato stagionale attraverso un post su Instagram: "In Serie A nessuno ti regala niente. E ad un certo punto sembrava una partita già segnata. Ma siamo stati bravi a non mollare e riprendere il Parma. Sono ovviamente felice per il gol, ma ancora di più perché è servito per portare a casa un pareggio prezioso. Anche grazie al sostegno dei nostri tifosi al Tardini".