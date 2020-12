Udinese, De Paul: "Felice per il risultato, ma quei due minuti non devono ripetersi mai più"

Il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Pual attraverso i canali ufficiali del club bianconero ha parlato della vittoria contro il Torino: “Ho sempre detto che questo è un grande gruppo anche se alla fine conta solo quello che si fa in campo e quando vinci tutto diventa più facile. Sono felice per il risultato, ma non per quei due minuti che non devono assolutamente ripetersi. - continua l’argentino – Sono qui da tanti anni, so come funziona e che bisogna dare tutto per questa maglia, ma oltre a dirlo devo anche dimostrarlo con l’esempio in campo. Poi in campo sono sempre al fianco di un amico come il Tucu con cui mi diverto molto e con cui mi capisco sempre al meglio, il gol di oggi è più merito suo che mio. Lo striscione che mi hanno dedicato infine mi ha fatto emozionare, so che la tifoseria qui non regala niente e un gesto del genere mi ha fatto anche commuovere. Sono orgoglioso, voglio continuare a fare felice la gente e non vediamo l'ora di rivedere i nostri tifosi".