Udinese, De Paul: "Finalmente stanno arrivando i risultati, grandi meriti di mister Gotti"

vedi letture

Al termine dell'ampio successo ottenuto sulla SPAL, Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Fare punti è sempre importante per noi perché prima riusciamo a raggiungere la salvezza e prima possiamo stare tranquilli. Comunque l'importante è che stiano iniziando ad arrivare i risultati perché è da molto tempo che giochiamo bene e che siamo pericolosi ma non sempre raccogliamo quel che meritiamo. I miei compagni mi fanno sentire importante e io con la mia esperienza mi prendo le mie responsabilità e faccio di tutto per aiutare i miei compagni, quando ci riesco ovviamente vado a casa molto felice. Meriti di Mister Gotti? Io l'ho detto anche 5 mesi fa quando le cose non andavano bene perché ho sempre creduto nell'allenatore e nello staff, noi tutti l'abbiamo capito in fretta ed è per questo che ora tutto sta girando come deve. Prima creavamo molto ma non arrivava mai il gol, prendevamo rigori al 90' e siamo gli unici nei 5 maggiori campionati europei a non avere ancora avuto un rigore a favore. Ci sono tanti fattori ma noi continuiamo a lavorare e pian piano i risultati arrivano. Sono molto contento per tutti quanti, anche per chi lavora dietro le quinte e non si vede".