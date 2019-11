© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Abbiamo preso tanti gol in quattro giorni". L'Udinese di Rodrigo De Paul torna alla vittoria col Genoa, dopo una settimana pesantissima, che ha portato all'esonero di Igor Tudor: "Chi lavora nel calcio sa che il calcio è così, le cose cambiano da un giorno all'altro. Nello spogliatoio sapevamo di non essere quelli lì: abbiamo continuato a lavorare e abbiamo fatto una bella vittoria".

Che persona è Gotti?

"Un grande. Prima di tutto dobbiamo ringraziarlo perché ha messo la faccia in un momento strano. È una persona tranquilla, con le idee semplici: ha lavorato sulla testa, più che su altro. Abbiamo vinto anche per lui".

Ha detto di non voler rimanere come primo allenatore.

"La prima cosa che ha detto quando abbiamo fatto la riunione è che non voleva essere il primo allenatore, ma si metteva a disposizione. La società è seria e sa quello che deve fare: sicuramente farà la cosa giusta".