Udinese, De Paul: "Grande vittoria. Futuro? Mi piace la Champions..."

Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per parlare del successo per 2-1 contro la Juventus: "Siamo contenti per ciò che abbiamo fatto, loro sono la miglior squadra in Italia e non era facile. Quest’anno abbiamo perso tanti punti al 90’, è dura quando fatichi e non porti a casa. Ma dopo una partita così siamo felici"

Come hai lavorato durante il lockdown?

"Mi sono allenato tanto, ho preso un preparatore particolare: nel calcio rimane ciò che fai nelle ultime partite, volevo chiudere bene. Mi sento bene fisicamente e mentalmente posso pensare di più, se sei meno stanco puoi ragionare meglio".

Come hai visto Dybala?

"E’ mio fratello, ci sentiamo sempre e facciamo le vacanze insieme. Aveva quasi sempre vinto lui, oggi è toccato a me ma il rapporto nostro va al di là del risultato. Gli voglio bene, sono contento per ciò che sta facendo: non mi sorprende, è un fuoriclasse".

Come ti sei trovato in mezzo al campo?

"Lo faccio spesso in Nazionale insieme a Paredes, conosco il ruolo e mi sono trovato bene. Penso di essere una mezzala, faccio gol e assist, ma interpreto tutti e tre i ruoli".

Dove giocherai l’anno prossimo?

"Non lo so: finchè sarò qui, darò tutto perché mi hanno aperto le porte e mi hanno dato la 10, che è importantissima. Rispetto molto Udine e i suoi tifosi, voglio fare sempre di più. A 19 anni ho giocato la Champions, è bellissima. Ho fatto una prova per giocare ogni tre giorni, devo essere pronto: non sono stanco, speriamo che il futuro sia bello per me e per il club".

Qual è la cosa che risalta di più nell’Udinese?

"Vogliamo essere protagonisti. La Juve ha obiettivi diversi, magari pensi prima a non perdere, mentre adesso vogliamo girare la palla e io vedo che ho tante soluzioni: è questo che mi piace, il calcio è un gioco e io adesso mi diverto in campo. I risultati arriveranno, noi abbiamo sempre continuato a fare questo tipo di gioco".