Udinese, De Paul ha rinnovato ma può partire: piace molto all'Inter

Napoli-PSG e Inter-Barça, l'apertura del CorSport: "Come due finali"

Il Mattino: "La grande notte del PSG. 'Il San Paolo uomo in più'"

Napoli-PSG e Inter-Barcellona, Corriere della Sera: "Salto in alto"

Il Mattino: "Da Parma al Real Madrid: Carlo in Europa fa 200"

Il Messaggero: "Una Lazio per Mancini". Segnali per il ct

Il Secolo XIX: "La caduta di Fort Marassi. Samp in cerca della via di casa"

Gazzetta di Parma: "Il Parma non segna. A digiuno di gol da 330'"

Il Centro: "Il Pescara fa poker e risale in vetta"

