Udinese, De Paul: "Inizio che non mi aspettavo, oggi ci tenevo tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul ha parlato così ai microfoni di Sky subito dopo il successo colto sulla Roma dall'Udinese grazie proprio ad un suo gol, il sesto stagionale: "Come dico sempre in un secondo devi decidere in campo, per fortuna scelto bene ed è arrivato il gol"

Ti aspettavi un inizio del genere?

"Voglio sempre fare di più, non posso dire che me lo aspettavo, anche la Nazionale... Oggi volevo essere in campo perché abbiamo avuto un momento difficile e dopo aver sbagliato il rigore volevo esserci, cominciare così un nuovo campionato è bello".