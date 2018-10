Udinese, De Paul: "Miglior secondo tempo del campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo De Paul è intervenuto ai microfoni di UdiNews TV nel post partita di Genoa-Udinese: "Secondo me oggi dobbiamo parlare di due partite diverse: male il primo tempo, poi negli spogliatoi il mister ha fatto capire che non ci mettevamo la cattiveria giusta. Il secondo tempo è stato il migliore del campionato. Andiamo a casa un po' così e così perché potevamo fare 3 punti ma non è facile andare sotto 2 volte e riprendere il risultato. Non posso mentire, sto aspettando la diramazione della lista dei convocati per la Nazionale. Ma devo continuare il mio lavoro qui, che è quello che mi consente di arrivare in Nazionale. Ho fatto il mio lavoro e vado a casa tranquillo". Riporta Udineseblog.