Udinese, De Paul: "Niente pubblico? Spiace, ma è una decisione che dobbiamo accettare"

vedi letture

Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese, ha parlato quest'oggi ai microfoni di UdineseTv. Ecco le sue parole riportate da Tuttoudinese.it: "Settimana un po' strana, diversa. Ci stiamo allenando per giocare domenica una partita importante contro la Fiorentina. Mi dispiace per l'assenza del pubblico, ma dobbiamo accettare questa decisione se ciò serve per evitare la diffusione del virus. Il gruppo lotta, sta bene, presto torneremo alla vittoria. E' il momento di dare qualcosa in più".

Io leader di questa squadra?

"I miei compagni mi considerano così, mi piace prendere responsabilità, lavorare per migliorarmi e spronare i miei compagni a fare del loro meglio. Ieri nell'amichevole abbiamo fatto bene, sono tornato a casa contento. Stiamo lavorando molto bene, con un'allenatore con le idee chiare".

L'attacco?

"Sono fiducioso dei nostri attaccanti. Il problema del gol è di tutti, non riguarda solo loro."