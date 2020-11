Udinese, De Paul: "Non andrò mai via sbattendo la porta. Mi hanno trattato bene qui"

Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a Sportitalia. “Dybala mi è mancato in Nazionale in queste due partite, è un vero amico e un grande fuoriclasse. Mi spiace per il momento che sta attraversando ma sono certo che presto tornerà quello di prima”. De Paul parla anche di Maradona e del suo rapporto con Udine: “Diego mancherà a tutti noi, l’Argentina gli deve tanto per il riscatto sociale che ha consentito a tutta la Nazione. Non andrò mai via da Udine chiedendo la cessione o sbattendo la porta. Qui mi trovo bene, mi hanno cresciuto e non ho intenzione di andarmene”