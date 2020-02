© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese a caccia di punti salvezza. Le prossime quattro giornate di Serie A vedranno i friulani sfidare Brescia, Hellas Verona, Bologna e Fiorentina. Uscire con un buon bottini di punti da questo poker potrebbe significare per la formazione di Luca Gotti chiudere anzitempo il capitolo salvezza. Di questo avviso però non è Rodrigo De Paul, dieci dei friulani, che a Tuttosport ha dichiarato: "Non iniziamo a dire che basta fare bene queste quattro partite per essere a posto: quella non è certo la strada giusta. Piuttosto aiuta non essere punto a punto con le altre: l’anno scorso eravamo lì e sappiamo quanto sia dura giocare e poi attendere il risultato delle tue avversarie. Spero che la lezione ci sia servita, ma su questo sono molto ottimista"