Udinese, De Paul: "Potevo andare alla Fiorentina ma sono rimasto volentieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul, trequartista argentino classe '94 dell'Udinese, ha così parlato a Radio Rivadavia, emittente del suo paese, tornando anche su un possibile approdo estivo alla Fiorentina, squadra fortemente interessata a lui nel corso dell'ultima sessione del mercato: "Sì, c'era la possibilità per me di passare alla Fiorentina, ma l'Udinese ha insistito e mi ha fatto capire quanto potessi essere importante per la squadra. Alla fine me ne sono rimasto volentieri in Friuli".