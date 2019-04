© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul ha parlato a Udinews TV dopo il pareggio conquistato contro il Milan a San Siro: "Un punto molto importante con una squadra in lotta per la Champions, abbiamo fatto una prestazione molto buona su cui lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla. Sull’ultima occasione che abbiamo avuto il difensore è rimasto con Fofana, io aspettavo venisse verso di me ma è stato molto bravo. Il Mister ha lasciato quattro giocatori offensivi in campo, è questo quello che chiede, di attaccare, di essere tanti in area, sono cose che alla fine ti fanno fare gol. Con l’Empoli sarà una finale, dobbiamo fare un’altra grande partita. Sappiamo che quando siamo in casa dobbiamo preparare le partite al 100%", le parole riportate dal sito ufficiale del club friulano.