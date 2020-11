Udinese, De Paul: "Qua mi trattano come un figlio. Al mercato non voglio pensare"

vedi letture

Rodrigo De Paul, centrocampista e fantasista dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche di mercato: "Sono molto contento di essere qua perché mi trattano come un figlio. E' un sentimento reciproco e anche se a ogni sessione di mercato escono voci su di me, non ci penso. Mi farò trovare pronto per ciò che accadrà. Sono nel miglior momento della mia carriera. Una grande? Ora penso solo alla Lazio anche perché se pensassi a un trasferimento non farei bene il mio lavoro ed è l'ultima cosa che voglio".