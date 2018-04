Udinese, De Paul: "Siamo stati sfortunati. Su Jankto era fallo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul ha parlato a Udinenews TV dopo la sconfitta con la Lazio. Il 2-1 biancoceleste alla Dacia Arena costringe i friulani a subire l'ottava sconfitta consecutiva e la crisi bianconera sembra non finire. Ecco le parole del centrocampista: "Penso che la strada sia questa, oggi (ieri, ndr) abbiamo lasciato tutto, è mancato solo il gol, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ma secondo me abbiamo fatto bene. Sicuramente ci fa piacere l'appoggio dei tifosi, dobbiamo stare tutti insieme, giocatori, tifosi, staff e società. Volevamo i tre punti per i tifosi, ma la curva è stata con noi comunque fino alla fine. Sono d'accordo col mister, così faremo tanti punti, ora non siamo fortunati, il fallo non segnalato su Jankto, altri episodi. noi continuiamo a lavorare, per andare a prendere i tre punti a Cagliari. In questi giorni potremo lavorare tutti insieme, ma dobbiamo pensare partita dopo partita, io mi fido tantissimo di questa squadra, dello staff e della società. Abbiamo perso tante partite, ma sono convinto che i punti torneranno presto".