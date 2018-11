Udinese, de Paul: "Sono già in una grande squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il trequartista argentino dell'Udinese, Rodrigo de Paul, ha parlato in conferenza stampa del suo rinnovo fino al 2023, senza confermare però l'intenzione di volere rimanere a vita nel club bianconero. "Prima di tutto credo che questo sia un grande club, una società seria, che non ha nulla da invidiare a nessuno. Quello che ha fatto Di Natale non lo può fare nessuno, quando sono arrivato qui ho preso il 10, c'è stato un periodo che mi hanno massacrato, è normale. Però finché metterò questa maglia darò il 100%. Due anni fa mi hanno aperto il cuore, voglio ringraziare tutta la vita tifosi, dirigenti e giocatori".