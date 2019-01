© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese, ha analizzato così la sconfitta col Parma ai microfoni di Udinews: "Due occasioni per i nostri avversari, un contropiede e un rigore, noi abbiamo avuto occasioni, preso tre pali, sono tranquillo per la nostra prestazione. Mi piace tanto giocare dove ho giocato oggi, credo che è li che posso dare il meglio di me, adesso dobbiamo continuare perché i risultati arriveranno, la fortuna non ci dice bene. Sul rigore non ho detto niente, poi abbiamo continuato a giocare, peccato per il contropiede preso. Penso che dobbiamo prendere le cose buone di oggi, la Samp gioca bene ma noi siamo forti e dobbiamo giocarcela", le parole riprese da Udineseblog.it.