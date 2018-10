Udinese, de Paul svela: "Di Natale mi ha fatto una visita a sorpresa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dallo storico numero 10 al nuovo che avanza. Totò Di Natale, da vera bandiera dell'Udinese, ha deciso di far visita a Rodrigo de Paul, che quest'anno l'Udinese la sta trascinando. A raccontarlo a La Gazzetta dello Sport è il fantasista argentino: "E’ suonato il campanello. Sono andato ad aprire la porta. Era lui, Totò Di Natale. Martedì mi ha fatto la sorpresa. Non ci eravamo mai parlati. E’ venuto a trovarmi a casa, è venuto a farmi i complimenti, a raccontarmi un po’ di storia, sua e dell’Udinese. E gli ho regalato la mia maglia. Il numero 10? E’ una maglia pesante, soprattutto quella di Totò al quale ho chiesto tante cose. Se non fai bene ti criticano immediatamente".