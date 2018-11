Udinese, De Paul: "Vinto e sofferto da squadra"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo De Paul, intervistato da Telefriuli, commenta così il successo ottenuto dalla sua Udinese contro la Roma: "Nicola? Ho avuto solo poco tempo per conoscerlo, però mi ha fatto una buona impressione. Ha le idee chiare, poi con questo risultato si lavora molto meglio. Pussetto? C'è un buon rapporto, come col tutto il gruppo. Ha fatto molto bene, è stato fra i migliori in campo e sono molto contento per lui. Il gol ritrovato? Aver sbagliato quel rigore a Empoli, aver perso la partita, mi ha fatto andare in nazionale triste. So che chi calcia può sbagliare, ma avevamo lavorato tanto, nel primo tempo avevamo creato sette o otto occasioni da gol e io ho sbagliato: è stato difficile da accettare. Ma il calcio è così. Oggi abbiamo vinto contro una squadra di Champions e vado a casa molto contento. Vittoria sofferta ma meritata con la Roma? Sì. Il primo tempo abbiamo sofferto, era previsto. Poi però dovevamo sfruttare gli spazi. Abbiamo sofferto da squadra e vinto da squadra".