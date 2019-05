© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Udinews.tv dopo il successo sul Frosinone ha parlato il trequartista dell'Udinese Rodrigo De Paul: "Era molto importante vincere questa partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sapevamo che non sarebbe stato semplice perché quando una squadra può giocare con la testa libera è peggio. Noi comunque dobbiamo pensare a noi stessi, non guardare alle altre partite: in casa, sabato, la possiamo chiudere".

Il gol mancante a livello personale?

"L'importante era vincere, sono comunque contento anche perché ho fatto l'assist per Samir e la giocata sul terzo gol. Siamo una grande squadra dove nessuno pensa a se stesso: prima viene sempre la squadra, pensando così sicuramente riusciremo a raggiungere questa salvezza".