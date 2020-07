Udinese, domani arriva Pozzo: si decide il futuro di De Paul e Fofana. Gotti verso la conferma

Domani è previsto l’arrivo di Gino Pozzo a Udine. Secondo quanto riportato da Sportitalia, le prossime 24 ore saranno decisive per stabilire il futuro dei due pezzi più pregiati dell’universo friulano: Fofana e De Paul. Entrambi sono in uscita in considerazione delle tante manifestazioni di gradimento ricevute, e le prossime ore potrebbero risultare decisive in tal senso. Previsto un incontro anche con mister Luca Gotti che potrebbe risultare decisivo per stabilire il futuro dell’allenatore dei friulani, sempre più orientato verso una riconferma.